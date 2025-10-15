Ultime News

15 Ott 2025 Gite e viaggi d'istruzione bloccati
Chiesto intervento regionale
15 Ott 2025 In Comune serata di chiusura
dei sette concerti "made in Cina"
15 Ott 2025 Aggredisce la fidanzata minorenne
in centro storico: uomo in manette
15 Ott 2025 Lions Stradivari, incontro
sull'intelligenza artificiale
15 Ott 2025 Cantiere v. Bergamo, Zanacchi:
"Ridurre più possibile cantiere"
Nazionali

ComoLake, Polito (Indra Group): “Mobilità strategica per il futuro”

(Adnkronos) – “La mobilità è un’infrastruttura digitale importantissima e strategica per il futuro. È fondamentale lavorare per una mobilità sempre più sostenibile e sicura, intesa come sicurezza delle infrastrutture e delle persone. Infine, una mobilità che sia sempre più intelligente perché serve una tecnologia che consenta alla rete di essere più efficiente possibile”. Lo ha detto oggi Erminio Polito, ceo di Indra Group in Italia, conversando con l’Adnkronos durante il Digital Innovation Forum, in corso a Cernobbio. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...