Ultime News

15 Ott 2025 “L’arte di invecchiare con filosofia”
Severgnini apre PonchielliLife
15 Ott 2025 La Mezza Maratona di Cremona
ospita la Rete Fast-track
15 Ott 2025 "Orientiamoci", all'Associazione
Industriali incontro su IA
15 Ott 2025 Il dott. Massimo De Micheli nuovo
primario di oculistica al Niguarda
15 Ott 2025 Spese per i minori, al territorio
cremonese 678.059 euro
Nazionali

ComoLake, Tosi (Fintech District): “Open innovation strada per fare innovazione”

(Adnkronos) – “L’open innovation è l’unica vera strada per fare innovazione anche in Italia. Con le start-up e l’innovazione non dobbiamo avere paura del fallimento. Si può sempre imparare e da lì può nascere nuova innovazione più robusta e consapevole”. Lo ha detto oggi Clelia Tosi, capo del Fintech District, dialogando con Adnkronos durante il Digital Innovation Forum, in corso a Cernobbio. 

