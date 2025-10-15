Ultime News

15 Ott 2025 “L’arte di invecchiare con filosofia”
Severgnini apre PonchielliLife
15 Ott 2025 La Mezza Maratona di Cremona
ospita la Rete Fast-track
15 Ott 2025 "Orientiamoci", all'Associazione
Industriali incontro su IA
15 Ott 2025 Il dott. Massimo De Micheli nuovo
primario di oculistica al Niguarda
15 Ott 2025 Spese per i minori, al territorio
cremonese 678.059 euro
ComoLake, Vitagliano “Da Arma contrasto a uso illecito criptovalute”

COMO (ITALPRESS) – “Noi come Arma siamo impegnati a tutelare il cittadino, cercando di adeguare alla tecnologia sempre più veloce nel mondo quella che è tradizionalmente la nostra azione, quindi la vicinanza al cittadino e la territorialità: questo ci ha portato a sviluppare un sistema di contrasto al mondo delle criptovalute su più livelli”. A dirlo Gianluca Vitagliano Comandante del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria, a margine del Digital Innovation Forum – ComoLake 2025, il forum organizzato da Micromegas e promosso da Fondazione Innovazione Digitale.
