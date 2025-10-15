Ultime News

15 Ott 2025 "Dal centro spariti circa 50 posti
bici": interrogazione della Lega
15 Ott 2025 Giornata Mondiale dell’Alimentazione
Le iniziative del Comune di Cremona
15 Ott 2025 Oleificio Zucchi all'European
Commodities Exchange Berlin 2025
15 Ott 2025 In Cattolica, "Piantare Futuro"
Nuovi arbusti nel giardino
15 Ott 2025 Nuovo store Deichmann
al CremonaDue di Gadesco
Video Pillole

Finti agenti rapinano oreficeria e gioielleria, 8 arresti a Milano

MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Milano – VII Dipartimento – ha dato esecuzione ad un’ordinanza con la quale il GIP del Tribunale ha disposto 8 misure cautelari (7 custodie in carcere e uno agli arresti domiciliari) nei confronti di 7 cittadini italiani e un cittadino serbo, ai quali vengono contestati a vario titolo, i reati di rapina aggravata, sequestro di persona aggravato, porto in luogo pubblico di armi, possesso di segni distintivi in uso ai Corpi di Polizia e ricettazione in concorso. I provvedimenti restrittivi sono conseguenti all’articolata attività di indagine condotta dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Milano finalizzata all’identificazione degli autori di due gravi episodi di rapina a mano armata commessi il 23 febbraio ed il 21 marzo 2024, rispettivamente ai danni di un laboratorio orafo e di una gioielleria.

tvi/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

© Riproduzione riservata
