Frontale contro un camion
Muore Fiorenzo Gandolfi

I rilievi dell'incidente da parte dei Carabinieri (Foto Studio B12)

Tragico incidente mercoledì pomeriggio lungo la Sp 33, all’altezza di San Daniele Po, dove Fiorenzo Gandolfi, 76 anni, residente nel Cremonese, ha perso la vita nello scontro con un mezzo pesante.

Erano circa le 16.40 quando si è verificato lo schianto. L’auto su cui viaggiava il 76enne, una Bmw Z1, ha impattato frontalmente contro un camion, condotto da un uomo di 51 anni, residente in provincia di Parma, terminando poi la sua corsa nel fosso a bordo strada. Un impatto violentissimo, che non gli ha lasciato scampo.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica, e coadiuvati dai Vigili del Fuoco, che hanno dovuto estrarre il corpo dalle lamiere. Inutili, tuttavia, i tentativi fatti dagli operatori per cercare di rianimarlo. Al termine delle procedure i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Ai rilievi del caso hanno pensato i Carabinieri di San Daniele Po, che stanno cercando di ricostruire la dimamica del sinistro. Secondo quanto emerge, sembra che il conducente dell’auto, che viaggiava in direzione San Salvatore, abbia perso il controllo del veicolo, invadendo la corsia opposta, dove stava sopraggiungendo il mezzo pesante proprio in quel momento. Il camionista, peraltro, è risultato negativo ai test relativi all’eventuale consumo di alcol o droga.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi. Della viabilità si sono occupate le pattuglie di Sospiro, di Scandolara Ravara e il Radiomobile di Casalmaggiore.

Laura Bosio

