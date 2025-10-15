Ultime News

15 Ott 2025 Donna investita da un'auto
in via dell'Annona
15 Ott 2025 Code al rondò, Granata: "Andare
oltre la mentalità Cremona-centrica"
15 Ott 2025 Giovani in Centro: domenica
animazione in piazza Giovanni XXIII
15 Ott 2025 Centropadane Engineering, un anno
per capire se la cura funziona
14 Ott 2025 Rossella Padula lascia la
guida del carcere di Cremona
I Nas chiudono una piattaforma logistica di surgelati nel Catanese

CATANIA (ITALPRESS) – Il NAS di Catania ha sospeso l’attività di una piattaforma logistica di prodotti surgelati sita nella provincia etnea. Nel corso di una ispezione, infatti, sono stati scoperti in una cella surgelati 110.000 kg di prodotti ittici presurgelati all’origine e stoccati ad una temperatura di mantenimento non idonea alla loro conservazione, nonché 900.000 kg di succo di agrumi concentrato con etichettatura irregolare, non idonea a definirne natura, origine e provenienza. I prodotti ittici non correttamente conservati sono stati sottoposti a sequestro penale preventivo, mentre il succo d’agrumi è stato sottoposto a blocco ufficiale per ulteriori accertamenti. Complessivamente, immessa sul mercato, la merce avrebbe fruttato circa 3.000.000 di euro.

tvi/mca1

(Fonte video: Carabinieri)

