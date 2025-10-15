Ultime News

15 Ott 2025 “L’arte di invecchiare con filosofia”
Severgnini apre PonchielliLife
15 Ott 2025 La Mezza Maratona di Cremona
ospita la Rete Fast-track
15 Ott 2025 "Orientiamoci", all'Associazione
Industriali incontro su IA
15 Ott 2025 Il dott. Massimo De Micheli nuovo
primario di oculistica al Niguarda
15 Ott 2025 Spese per i minori, al territorio
cremonese 678.059 euro
IA, dall’Ue strategie per industria e scienza

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha presentato due strategie complementari per consolidare la leadership dell’Europa nel campo dell’intelligenza artificiale. La prima attiva strumenti per favorire l’adozione dell’IA nei comparti industriali e pubblici. Il piano stabilisce che le imprese e le pubbliche amministrazioni siano incoraggiate a integrare soluzioni intelligenti, grazie a hub digitali, centri sperimentali. Il piano invita partner industriali a mettere in comune piattaforme, facilitare l’accesso a dati e modelli e creare partenariati europei. La seconda strategia si concentra sul potenziamento della ricerca basata sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di rendere l’Europa un punto di riferimento globale nell’eccellenza scientifica. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sottolinea che l’Europa promuoverà un approccio “AI first” affinché un numero maggiore di aziende consideri l’intelligenza artificiale come parte della soluzione per affrontare le sfide, pur tenendo in considerazione i rischi della tecnologia.
