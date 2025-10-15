E’ Massimo Stellini, bresciano, 60 anni il nuovo amministratore unico di Centropadane Engineering Srl. Lo ha nominato l’assemblea dei soci riuniti questa mattina: Provincia di Brescia, Provincia di Cremona, Unione comuni Oglio Ciria.

Iscritto a Fratelli d’Italia e nel 2023 eletto nel coordinamento provinciale, Stellini inaugura una nuova fase per la società in house, quella del risanamento economico finanziario e della ripresa dell’operatività.

La nomina è frutto di una trattativa non sempre facile tra due Province di segno politico opposto, durata tutta estate. Primo passo, ora, l’ufficializzazione del direttore tecnico della srl che sarà, salvo sorprese, l’ingegnere Paolo Rubini, dirigente tecnico dell’altra Centropadane, la Spa, un tempo concessionaria dell’A21 e per la quale è in corso la dismissione delle quote pubbliche. Le due società sigleranno a questo scopo un accordo di service.

Scopo dell’operazione di salvataggio di Centropadane Eng srl, quello di far riprendere l’attvità per cui era nata, ossia fornire supprto tecnico e di progettazione infrastrutturale agli enti locali. Opererà infatti in stretta sinergia con gli uffici tecnici delle Province, anche per la stesura del budget 2026. Tempo un anno dalla sottoscrizione dei patti parasociali approvati ieri dal consiglio provinciale di Cremona, poi si capirà se l’attività potrà continuare o meno.

GB

