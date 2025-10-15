Mattarella al seminario dedicato alla figura di Bernardo Leighton

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Presidente della Repubblica del Cile, Gabriel Boric Font, sono intervenuti, presso il Tempio di Adriano, al seminario di studio “Bernardo Leighton – tra Cile e Italia nel 50° anniversario dall’attentato”, promosso dall’Ambasciata del Cile in Italia in collaborazione con la Fondazione Vittorio Occorsio.

(Fonte video: Quirinale)