15 Ott 2025 "Dal centro spariti circa 50 posti
bici": interrogazione della Lega
15 Ott 2025 Giornata Mondiale dell’Alimentazione
Le iniziative del Comune di Cremona
15 Ott 2025 Oleificio Zucchi all'European
Commodities Exchange Berlin 2025
15 Ott 2025 In Cattolica, "Piantare Futuro"
Nuovi arbusti nel giardino
15 Ott 2025 Nuovo store Deichmann
al CremonaDue di Gadesco
Mattarella al seminario dedicato alla figura di Bernardo Leighton

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Presidente della Repubblica del Cile, Gabriel Boric Font, sono intervenuti, presso il Tempio di Adriano, al seminario di studio “Bernardo Leighton – tra Cile e Italia nel 50° anniversario dall’attentato”, promosso dall’Ambasciata del Cile in Italia in collaborazione con la Fondazione Vittorio Occorsio.

pc/mca1

(Fonte video: Quirinale)

