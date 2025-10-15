Ultime News

15 Ott 2025 Spinse gli agenti. Farà la Map
Si scusa e arriva con le brioches
15 Ott 2025 Tragico incidente a Cremosano,
morto un 52enne
15 Ott 2025 “L’arte di invecchiare con filosofia”
Severgnini apre PonchielliLife
15 Ott 2025 La Mezza Maratona di Cremona
ospita la Rete Fast-track
15 Ott 2025 "Orientiamoci", all'Associazione
Industriali incontro su IA
Video Pillole

Parte “GenerAzione Talento”, lavoratori senior risorsa strategica

ROMA (ITALPRESS) – Valorizzare i lavoratori senior come risorsa strategica per la crescita delle imprese e la competitività del Paese. Questo l’obiettivo di “GenerAzione Talento”, Progetto di Semestre del Consorzio di aziende ELIS che mira a sviluppare nuove azioni per vincere le sfide delle organizzazioni multigenerazionali. A dare il via ufficiale all’iniziativa a Roma, al CEO Meeting di ELIS, la presidente di turno Silvia Rovere, presidente di Poste Italiane.
mec/fsc/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...