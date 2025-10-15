Video Pillole
Parte “GenerAzione Talento”, lavoratori senior risorsa strategica
ROMA (ITALPRESS) – Valorizzare i lavoratori senior come risorsa strategica per la crescita delle imprese e la competitività del Paese. Questo l’obiettivo di “GenerAzione Talento”, Progetto di Semestre del Consorzio di aziende ELIS che mira a sviluppare nuove azioni per vincere le sfide delle organizzazioni multigenerazionali. A dare il via ufficiale all’iniziativa a Roma, al CEO Meeting di ELIS, la presidente di turno Silvia Rovere, presidente di Poste Italiane.
