15 Ott 2025 Donna investita da un'auto
in via dell'Annona
15 Ott 2025 Code al rondò, Granata: "Andare
oltre la mentalità Cremona-centrica"
15 Ott 2025 Giovani in Centro: domenica
animazione in piazza Giovanni XXIII
15 Ott 2025 Centropadane Engineering, un anno
per capire se la cura funziona
14 Ott 2025 Rossella Padula lascia la
guida del carcere di Cremona
Piantagione marijuana in bunker sotterraneo nella Locride, un arresto

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Un vero e proprio bunker sotterraneo, nascosto sotto una casa di campagna e trasformato in una piantagione di marijuana perfettamente attrezzata: è quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di Platì, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”. A finire nei guai un 67enne, denunciato in stato di libertà per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’uomo, con ingegno aveva realizzato una sofisticata coltivazione “indoor” all’interno di un bunker ricavato alla base di una sua abitazione secondaria, situata in una zona rurale del territorio comunale.

tvi/mca1

(Fonte video: Carabinieri Reggio Calabria)

