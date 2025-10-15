Ultime News

15 Ott 2025 Gite e viaggi d'istruzione bloccati
Chiesto intervento regionale
15 Ott 2025 In Comune serata di chiusura
dei sette concerti "made in Cina"
15 Ott 2025 Aggredisce la fidanzata minorenne
in centro storico: uomo in manette
15 Ott 2025 Lions Stradivari, incontro
sull'intelligenza artificiale
15 Ott 2025 Cantiere v. Bergamo, Zanacchi:
"Ridurre più possibile cantiere"
Nazionali

Pistoia, bimbo aggredito da due cani in giardino: salvo grazie alla nonna

(Adnkronos) – Paura in località San Baronto, nel comune di Lamporecchio (Pistoia), dove un bambino di sei anni è stato aggredito da due cani di grossa taglia nel giardino di casa. L’attacco è avvenuto lunedì mattina, come riferiscono le cronache locali: i cani, un Rottweiler e un altro esemplare simile, sarebbero entrati da una proprietà confinante passando da un cancello mal chiuso. 

Il piccolo è stato morso a un piede e alle braccia, riportando ferite per cui sono stati necessari dodici punti di sutura. Decisivo l’intervento della nonna, 64 anni, che ha messo in salvo il nipote, pur rimanendo a sua volta ferita. Il bambino è ricoverato all’ospedale San Jacopo di Pistoia, sotto osservazione ma fuori pericolo. Indagano i carabinieri. La famiglia sporgerà denuncia. 

