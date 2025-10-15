Ultime News

15 Ott 2025 Donna investita da un'auto
in via dell'Annona
15 Ott 2025 Code al rondò, Granata: "Andare
oltre la mentalità Cremona-centrica"
15 Ott 2025 Giovani in Centro: domenica
animazione in piazza Giovanni XXIII
15 Ott 2025 Centropadane Engineering, un anno
per capire se la cura funziona
14 Ott 2025 Rossella Padula lascia la
guida del carcere di Cremona
Nazionali

Professioni, Venturini (iGuzzini): “Orgogliosi di partecipare a Congresso ingegneri”

(Adnkronos) – “iGuzzini è molto contenta e orgogliosa di aver avuto l’opportunità di partecipare al 69esimo Congresso nazionale degli ingegneri”. Lo dice, all’Adnkronos/Labitalia, Cristiano Venturini, ceo iGuzzini, a margine del Congresso nazionale dell’Ordine degli ingegneri, che oggi fa tappa in Croazia.  

“La nostra azienda – spiega – da sempre promuove la buona luce, la cultura della buona luce che si differenzia tantissimo dall’illuminare uno spazio in maniera asettica. E’ fondamentale interloquire con i progettisti di oggi per costruire il futuro, al fine che il progetto possa essere significativo per le persone e per l’ambiente”. 

© Riproduzione riservata
