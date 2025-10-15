Ultime News

15 Ott 2025 Donna investita da un'auto
in via dell'Annona
15 Ott 2025 Code al rondò, Granata: "Andare
oltre la mentalità Cremona-centrica"
15 Ott 2025 Giovani in Centro: domenica
animazione in piazza Giovanni XXIII
15 Ott 2025 Centropadane Engineering, un anno
per capire se la cura funziona
14 Ott 2025 Rossella Padula lascia la
guida del carcere di Cremona
Video Pillole

Rapine aggravate in esercizi commerciali, 2 arresti a Torino

TORINO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Torino ha eseguito, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, il fermo di indiziato di delitto nei confronti di due soggetti gravemente indiziati di aver commesso, in concorso tra loro, una serie di rapine aggravate con l’uso di armi bianche. Gli indagati, un 30enne italiano di origini maghrebine e un 35enne marocchino dimoranti nel biellese, sono ritenuti responsabili di una serie di rapine consumate tra il 30 agosto e il 18 settembre scorsi in diversi esercizi commerciali della città di Torino, tra cui due supermercati, una farmacia e una gioielleria, per un bottino complessivo di oltre 47.000 euro.

tvi/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...