Video Pillole

Regionali Campania, Fico “Voto fondamentale, basta autoreferenzialità”

NAPOLI (ITALPRESS) – “L’ho detto già detto prima all’assemblea di Confcommercio che hanno fatto prima. Il voto oggi è fondamentale”. Lo ha detto il candidato presidente di centrosinistra alla Regione Campania Roberto Fico (M5s) a Napoli, alla presentazione della lista civica “Roberto Fico Presidente” rispondendo a una domanda sull’astensionismo. “Cioè, – ha proseguito Fico – il mio appello per tutti i cittadini e le cittadine è di andare al voto. E a noi di rimanere connessi il più possibile con le vere esigenze del territorio. La politica non deve essere autoreferenziale, i partiti non devono essere autoreferenziali o arroccati su sé stessi. Altrimenti non riusciamo a connetterci con le esigenze della popolazione. Ed è quello che noi stiamo facendo proprio per connetterci a tutte le persone. Cercando di dialogare, di parlare, di spiegare, di condividere, di far partecipare perché il voto è importantissimo. La democrazia si basa anche sulla partecipazione al voto. Più persone vanno a votare, più la scelta è consapevole, forte e sorretta da una democrazia sana, che è quello su cui noi dobbiamo sempre lavorare”. xm9/pc/mca3

