Ultime News

15 Ott 2025 "Dal centro spariti circa 50 posti
bici": interrogazione della Lega
15 Ott 2025 Giornata Mondiale dell’Alimentazione
Le iniziative del Comune di Cremona
15 Ott 2025 Oleificio Zucchi all'European
Commodities Exchange Berlin 2025
15 Ott 2025 In Cattolica, "Piantare Futuro"
Nuovi arbusti nel giardino
15 Ott 2025 Nuovo store Deichmann
al CremonaDue di Gadesco
Video Pillole

Scoperto in Riserva Aniene a Roma un deposito di moto e scooter rubati

ROMA (ITALPRESS) – Un blitz dei Carabinieri ha permesso di smantellare un vero e proprio centro di riciclaggio di motocicli rubati nel cuore della Riserva naturale dell’Aniene a Roma. Nel corso della serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Roma Montesacro, con il supporto dei colleghi della Stazione di Tor Sapienza, hanno denunciato in stato di libertà 5 persone – un uomo di etnia rom e quattro cittadini nordafricani – gravemente indiziati dei reati di ricettazione e riciclaggio in concorso.

tvi/mca1

(Fonte video: Carabinieri)

© Riproduzione riservata
