Ultime News

15 Ott 2025 "Nessuna latitanza": il Comune
risponde agli attacchi di Fipe
15 Ott 2025 Spinse gli agenti. Farà la Map
Si scusa e arriva con le brioches
15 Ott 2025 Cremosano: 52enne schiacciato
dalla portiera del suo furgone
15 Ott 2025 “L’arte di invecchiare con filosofia”
Severgnini apre PonchielliLife
15 Ott 2025 La Mezza Maratona di Cremona
ospita la Rete Fast-track
Nazionali

Sinner, ‘rinascita’ al Six Kings Slam. Jannik torna in campo senza manicotto

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo al Six Kings Slam, oggi mercoledì 15 ottobre, e lo fa con una novità. Il fuoriclasse azzurro, per la prima volta dopo mesi, scende in campo senza il manicotto al braccio destro nel match dei quarti di finale del ricchissimo torneo arabo contro Stefanos Tsitsipas. Jannik indossava ormai questo supporto dagli ottavi di Wimbledon contro Dimitrov, superati dopo il ritiro del bulgaro. Sinner si era allenato a Riad senza manicotto anche nei giorni scorsi.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...