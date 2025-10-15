Ultime News

15 Ott 2025 Morto in piscina, legale: "Tragedia
che ha scosso, ma ci difenderemo"
15 Ott 2025 Leo morto annegato in piscina
Nove indagati, tra cui un minore
15 Ott 2025 Smog, l'aria torna pulita:
stop a misure di primo livello
15 Ott 2025 Il bresciano Massimo Stellini (FDI)
alla guida di Centropadane Eng
15 Ott 2025 Cremazioni, sconti alle aziende
per chi porta più salme
Nazionali

Sinner-Zverev, il gelido incontro a Riad dopo gli ‘attacchi’ del tedesco

(Adnkronos) – L’incontro, abbastanza gelido, è arrivato a Riad. Prima dei rispettivi match d’esordio nel Six Kings Slam, Alexander Zverev e Jannik Sinner si sono incrociati sui campi di allenamento del centro arabo. Un incrocio in cui i due hanno scambiato due chiacchiere veloci, per poi tornare ai propri impegni. Tutto dopo le frasi pronunciate qualche giorno fa dal tennista tedesco, attuale numero 3 del ranking Atp: “Odio quando la velocità del campo è la stessa ovunque. So che i direttori dei tornei si stanno muovendo in questa direzione, perché vogliono che Sinner e Alcaraz vincano sempre”. Parole venute fuori durante un intervento nel pocast di Andy Roddick.  

Zverev aveva spiegato, in un attacco ai direttori dei vari tornei Atp: “Abbiamo sempre avuto superfici diverse. Non si poteva giocare lo stesso tennis allo stesso modo su erba, cemento e terra battuta. Oggi si può giocare quasi allo stesso modo su ogni campo”. Interpellato sull’argomento, Sinner aveva tagliato corto: “La velocità dei campi? Non siamo noi a deciderla, né Carlos né io”.  

L’incontro (non molto caloroso) di Riad, arrivato dopo il botta e risposta a distanza, potrebbe aver in parte disteso gli animi tra due dei primi tre giocatori del ranking Atp.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...