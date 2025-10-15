Video Pillole
Tg News – 15/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Pamela uccisa con 24 coltellate, altro femminicidio a Milano
– Palazzo Chigi, strategia per emergenze e ricostruzione Gaza
– Da Hamas altre 4 salme, il valico di Rafah non verrà aperto oggi
– Cardinale Parolin: “Ad Auschwitz non si va in gita ma per fare memoria”
– Ucraina, da Londra stretta sul petrolio russo
– Venerdì a Padova i funerali di Stato dei tre carabinieri
– A Biella caporalato in appalti pubblici, 5 indagati
– Nasce Medov Group, il nuovo brand della famiglia Schenone
– Previsioni 3BMeteo 16 Ottobre
gsl
– Pamela uccisa con 24 coltellate, altro femminicidio a Milano
– Palazzo Chigi, strategia per emergenze e ricostruzione Gaza
– Da Hamas altre 4 salme, il valico di Rafah non verrà aperto oggi
– Cardinale Parolin: “Ad Auschwitz non si va in gita ma per fare memoria”
– Ucraina, da Londra stretta sul petrolio russo
– Venerdì a Padova i funerali di Stato dei tre carabinieri
– A Biella caporalato in appalti pubblici, 5 indagati
– Nasce Medov Group, il nuovo brand della famiglia Schenone
– Previsioni 3BMeteo 16 Ottobre
gsl
© Riproduzione riservata