Ultime News

15 Ott 2025 “L’arte di invecchiare con filosofia”
Severgnini apre PonchielliLife
15 Ott 2025 La Mezza Maratona di Cremona
ospita la Rete Fast-track
15 Ott 2025 "Orientiamoci", all'Associazione
Industriali incontro su IA
15 Ott 2025 Il dott. Massimo De Micheli nuovo
primario di oculistica al Niguarda
15 Ott 2025 Spese per i minori, al territorio
cremonese 678.059 euro
Video Pillole

Tg News – 15/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Pamela uccisa con 24 coltellate, altro femminicidio a Milano
– Palazzo Chigi, strategia per emergenze e ricostruzione Gaza
– Da Hamas altre 4 salme, il valico di Rafah non verrà aperto oggi
– Cardinale Parolin: “Ad Auschwitz non si va in gita ma per fare memoria”
– Ucraina, da Londra stretta sul petrolio russo
– Venerdì a Padova i funerali di Stato dei tre carabinieri
– A Biella caporalato in appalti pubblici, 5 indagati
– Nasce Medov Group, il nuovo brand della famiglia Schenone
– Previsioni 3BMeteo 16 Ottobre
gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...