Video Pillole
Tg Sport – 15/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Retegui trascina l’Italia, playoff per il mondiale conquistati
– Doppio Camarda e gli azzurrini volano, sorride Baldini
– Milano cade ancora in Eurolega, vince il Bayern
– Pirro al posto di Marquez, tutto pronto per Phillip Island
– 28 qualificate al mondiale, conferme e sorprese
