15 Ott 2025 “L’arte di invecchiare con filosofia”
Severgnini apre PonchielliLife
15 Ott 2025 La Mezza Maratona di Cremona
ospita la Rete Fast-track
15 Ott 2025 "Orientiamoci", all'Associazione
Industriali incontro su IA
15 Ott 2025 Il dott. Massimo De Micheli nuovo
primario di oculistica al Niguarda
15 Ott 2025 Spese per i minori, al territorio
cremonese 678.059 euro
Tg Sport – 15/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Retegui trascina l’Italia, playoff per il mondiale conquistati
– Doppio Camarda e gli azzurrini volano, sorride Baldini
– Milano cade ancora in Eurolega, vince il Bayern
– Pirro al posto di Marquez, tutto pronto per Phillip Island
– 28 qualificate al mondiale, conferme e sorprese
