Ultime News

16 Ott 2025 Inflazione: ancora in crescita
i prezzi degli alimentari (+3%)
16 Ott 2025 “I Gioielli Sotto Casa”
alla scoperta di Soncino
16 Ott 2025 Campagna pomodoro da industria 2025:
i dati della campagna nel Nord Italia
16 Ott 2025 La Camera di Commercio e
la promozione dell'economia locale
16 Ott 2025 "Il Sole in classe", lezione speciale
alla Scuola Sacra Famiglia
Cronaca

Al via l'attività del Cremona
Gospel Choir al Boschetto

Foto Studio B12

Sono iniziate mercoledì sera, alla presenza del direttore Alessandro Parmigiani, al Centro Civico del Boschetto le attività del Cremona Gospel Choir.

Cremona ufficialmente aggiunge così una voce nuova al suo panorama musicale con un progetto volto a coinvolgere i cremonesi nel repertorio gospel.

Il nuovo coro cittadino è legato direttamente all’Italian Gospel Choir, che ne ha promosso e sostenuto la nascita, garantendo impostazione didattica, rete e standard artistici.

Le attività, dal 15 ottobre ogni mercoledì sera, permettono a chiunque di aggregarsi anche in corsa. Piena la sala del centro civico messa a disposizione dal presidente di quartiere Armillotta.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...