Sono iniziate mercoledì sera, alla presenza del direttore Alessandro Parmigiani, al Centro Civico del Boschetto le attività del Cremona Gospel Choir.

Cremona ufficialmente aggiunge così una voce nuova al suo panorama musicale con un progetto volto a coinvolgere i cremonesi nel repertorio gospel.

Il nuovo coro cittadino è legato direttamente all’Italian Gospel Choir, che ne ha promosso e sostenuto la nascita, garantendo impostazione didattica, rete e standard artistici.

Le attività, dal 15 ottobre ogni mercoledì sera, permettono a chiunque di aggregarsi anche in corsa. Piena la sala del centro civico messa a disposizione dal presidente di quartiere Armillotta.

