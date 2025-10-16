Ultime News

16 Ott 2025 Via intitolata al partigiano Kiro,
polemica in Toponomastica
16 Ott 2025 Stalking alla ex, lo psicologo: "Mi
raccontava che lei lo vessava"
16 Ott 2025 Sabato il saluto a Fiorenzo, "grande
cuore senza mai mettersi in mostra"
16 Ott 2025 Rubò pc dal Torriani chiuso per
Covid, condannato a 2 anni e 6 mesi
16 Ott 2025 I treni di Milano-Cortina 2026
"si vestono" a Cremona
Nazionali

Ascoli Piceno, marito e moglie morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

(Adnkronos) – Ritrovati senza vita due 80enni a San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno nella loro casa in via Stamira, in una zona centrale della città. A scoprirli è stato il personale sanitario della struttura Rsa, dove la donna era ricoverata, che è venuto a prenderla dopo un breve permesso.  

Secondo una prima ricostruzione il marito avrebbe sparato alla moglie con una pistola e poi si sarebbe tolto la vita. I carabinieri indagano sulla dinamica dei fatti. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...