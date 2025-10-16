Ultime News

16 Ott 2025 "Da che parte stai?", la prima
del film di Morandi al CineChaplin
16 Ott 2025 "Abili a modo nostro" è realtà
Il progetto ha raccolto 13mila euro
15 Ott 2025 "Nessuna latitanza": il Comune
risponde agli attacchi di Fipe
15 Ott 2025 Spinse gli agenti. Farà la Map
Si scusa e arriva con le brioches
15 Ott 2025 Cremosano: 52enne schiacciato
dalla portiera del suo furgone
Nazionali

Bari, omicidio con modalità mafiose e rapina: arresti

(Adnkronos) – Dalle prime ore di questa mattina è in corso un’operazione del Comando Provinciale dei carabinieri di Bari, finalizzata all’arresto dei presunti autori dell’omicidio aggravato dalle modalità mafiose e di una rapina a mano armata, commessi in Gioia del Colle nel 2015 e nel 2016. L’indagine è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica del capoluogo pugliese.  

Maggiori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa, che si terrà alle 11 nella sede della Procura, alla presenza del procuratore aggiunto coordinatore della Dda e del comandante provinciale dei carabinieri di Bari.  

