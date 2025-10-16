Ultime News

16 Ott 2025 Stalking alla ex, lo psicologo: "Mi
raccontava che lei lo vessava"
16 Ott 2025 Sabato il saluto a Fiorenzo, "grande
cuore senza mai mettersi in mostra"
16 Ott 2025 Rubò pc dal Torriani chiuso per
Covid, condannato a 2 anni e 6 mesi
16 Ott 2025 I treni di Milano-Cortina 2026
"si vestono" a Cremona
16 Ott 2025 Latte, Cremona si conferma al top
con 1,6 milioni di tonnellate/anno
ComoLake, Butti: “Q-Alliance risultato diplomatico del governo”

(Adnkronos) – “Q-Alliance è un dato di fatto ed è un brillante risultato diplomatico conseguito dal governo”. Lo ha affermato oggi il Sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione, Alessio Butti, dal palco del Digital Innovation Forum 2025 in merito alla nascita di quello che è stato definito “il più potente hub quantistico al mondo” con come obiettivi l’accelerazione della scoperta scientifica, la trasformazione industriale e la sovranità digitale.  

La legge italiana sull’intelligenza artificiale – ho continuato- entrata in vigore lo scorso dieci ottobre “siamo sicuri che sarà una legge che restituirà al nostro Paese un concetto di sovranità tecnologica e industriale”.  

