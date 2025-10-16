Ultime News

16 Ott 2025 Stalking alla ex, lo psicologo: "Mi
raccontava che lei lo vessava"
16 Ott 2025 Sabato il saluto a Fiorenzo, "grande
cuore senza mai mettersi in mostra"
16 Ott 2025 Rubò pc dal Torriani chiuso per
Covid, condannato a 2 anni e 6 mesi
16 Ott 2025 I treni di Milano-Cortina 2026
"si vestono" a Cremona
16 Ott 2025 Latte, Cremona si conferma al top
con 1,6 milioni di tonnellate/anno
Nazionali

Comolake, Giannattasio dell’Isola (Dedalus): “Sfida di oggi in ambito sanitario è governance”

(Adnkronos) – “La nostra esperienza ci dice che l’Ai può essere utilizzata in tre ambiti: il primo nella diagnosi, il secondo è l’ottimizzazione dei processi clinici e organizzativi, il terzo concerne tutto ciò che riguarda il supporto alle amministrazioni”. Lo dice Vincenzo Giannattasio dell’Isola, Chief Executive Officer Dedalus Italy – healthcare, nel corso della diretta speciale dell’Adnkronos da Comolake 2025, riferendosi a come può essere utilizzata l’intelligenza artificiale in ambito medico. Su questo aspetto, Giannattasio dell’Isola sostiene che la vera sfida che c’è sul mercato internazionale è “la governance, perché finché rimane frammentata la tecnologia, non riesci a creare valore. Noi proponiamo la creazione di un’architettura dove i dati viaggiano con il cittadino, per fare questo abbiamo bisogno di grande collaborazione”, conclude.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...