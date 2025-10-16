ComoLake, il Nobel Hooft “Meccanica quantistica chiave per tecnologia”





COMO (ITALPRESS) – “Ora vediamo la meccanica quantistica spuntare ovunque, anche nella tecnologia. Fondamentalmente, la meccanica quantistica è la scienza delle piccole cose”. A parlare è Gerardus ‘t Hooft, Premio Nobel per la fisica, a margine del Digital Innovation Forum – ComoLake 2025, il forum organizzato da Micromegas e promosso da Fondazione Innovazione Digitale.

f28/mgg/gsl

© Riproduzione riservata