Ultime News

16 Ott 2025 Prevenzione e Sicurezza Ambienti
di Lavoro, i numeri di Ats Valpadana
16 Ott 2025 Piano Eliminazione Barriere
Architettoniche, chiuso il percorso
16 Ott 2025 La Dieta Mediterranea
nel podcast di "24Minuti"
16 Ott 2025 La cremonese Cinza Russo
nel calendario curvy di Piero Beghi
16 Ott 2025 Sold out laboratori Torriani
al festival "Bergamo Scienza"
Video Pillole

Convegno su migrazione all’Unipa, Florena”Agire insieme al territorio”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’Università di Palermo ha una vocazione e una tradizione importante nel campo della terza missione, ovvero tutte quelle attività rivolte al territorio che acquistano sempre più valore come diffusione di conoscenze, impatto sociale e divulgazione di buone prassi: la posizione del nostro ateneo al centro del Mediterraneo ci rende un sito e una struttura cruciale nelle politiche verso le popolazioni migranti. A livello di azioni concrete abbiamo già da tempo un ambulatorio per la medicina delle migrazioni e adesso, con il centro ‘Migrare’, l’obiettivo è non solo portare avanti politiche in campo medico e legale, ma anche agire insieme al territorio: questo significa coinvolgere sia le scuole che gli altri atenei, perché i veri risultati si ottengono se si fa rete”. Lo ha detto Ada Florena, prorettore alla Vivibilità, al Benessere lavorativo e alla Terza missione, a margine della prima giornata del convegno ‘Migrazioni e Università. Per una Carta degli officia. Quel che è giusto fare. Come è giusto fare’, in corso di svolgimento a Palermo.

xd8/pc/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...