Ultime News

16 Ott 2025 Prevenzione e Sicurezza Ambienti
di Lavoro, i numeri di Ats Valpadana
16 Ott 2025 Piano Eliminazione Barriere
Architettoniche, chiuso il percorso
16 Ott 2025 La Dieta Mediterranea
nel podcast di "24Minuti"
16 Ott 2025 La cremonese Cinza Russo
nel calendario curvy di Piero Beghi
16 Ott 2025 Sold out laboratori Torriani
al festival "Bergamo Scienza"
Video Pillole

Convegno su migrazione all’Unipa, Schiavello “E’ una risorsa”

PALERMO (ITALPRESS) – “Vogliamo proporre alle altre Università quello che possiamo fare rispetto alla questione lungo tre direttrici principali: ricerca, didattica e terza missione, cioè la ricaduta sul territorio delle politiche e degli studi che vengono fatti all’Università. L’obiettivo è mettere a sistema le buone pratiche del nostro ateneo insieme ad altri, sia italiani che europei: l’idea di fondo è che le migrazioni non devono essere viste come un problema, ma come una risorsa; il tema va declinato sotto l’aspetto dei diritti umani e del loro rispetto da parte di tutti gli individui”. Lo ha detto il direttore del centro ‘Migrare’, Aldo Schiavello, a margine della prima giornata del convegno ‘Migrazioni e Università. Per una Carta degli officia. Quel che è giusto fare. Come è giusto fare’, in corso di svolgimento a Palermo.

xd8/pc/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...