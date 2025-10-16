Ultime News

16 Ott 2025 Via intitolata al partigiano Kiro,
polemica in Toponomastica
16 Ott 2025 Stalking alla ex, lo psicologo: "Mi
raccontava che lei lo vessava"
16 Ott 2025 Sabato il saluto a Fiorenzo, "grande
cuore senza mai mettersi in mostra"
16 Ott 2025 Rubò pc dal Torriani chiuso per
Covid, condannato a 2 anni e 6 mesi
16 Ott 2025 I treni di Milano-Cortina 2026
"si vestono" a Cremona
Crolla palazzina a Bagheria: nessun ferito, era disabitata

PALERMO (ITALPRESS) – Acune squadre dei vigili del fuoco sono intervenute a Bagheria in via Serradifalco per un crollo di una palazzina. Dalle prime informazioni ottenute dal personale intervenuto, la palazzina era disabitata al momento del crollo. Per scongiurare il coinvolgimento di persone, sono intervenute le unità cinofile dei vigili del fuoco. Le ricerche hanno dato esito negativo.
