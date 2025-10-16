Ultime News

16 Ott 2025 Via intitolata al partigiano Kiro,
polemica in Toponomastica
16 Ott 2025 Stalking alla ex, lo psicologo: "Mi
raccontava che lei lo vessava"
16 Ott 2025 Sabato il saluto a Fiorenzo, "grande
cuore senza mai mettersi in mostra"
16 Ott 2025 Rubò pc dal Torriani chiuso per
Covid, condannato a 2 anni e 6 mesi
16 Ott 2025 I treni di Milano-Cortina 2026
"si vestono" a Cremona
Debito Usa, Bini Smaghi “Traiettoria chiaramente insostenibile”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Debito in traiettoria “insostenibile”, dollaro più debole, inflazione che rischia di riaccendersi proprio mentre la politica spinge per tagliare i tassi. È l’istantanea – tutt’altro che rassicurante – che Lorenzo Bini Smaghi, presidente di Société Générale, ha offerto in una conversazione al GEI con Mario Calvo Platero, leggendo i fondamentali dell’economia statunitense sotto l’amministrazione Trump.

