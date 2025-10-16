Ultime News

16 Ott 2025 Rubò pc dal Torriani chiuso per
Covid, condannato a 2 anni e 6 mesi
16 Ott 2025 I treni di Milano-Cortina 2026
"si vestono" a Cremona
16 Ott 2025 Latte, Cremona si conferma al top
con 1,6 milioni di tonnellate/anno
16 Ott 2025 Incidente di Cremosano: la vittima
era il maresciallo Davide Fadenti
16 Ott 2025 Antinfluenzale: il 18 ottobre
vax day vaccinale
Diplomacy Magazine – Puntata del 16 ottobre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Nella diciassettesima puntata di “Diplomacy Magazine – Il racconto della geopolitica”, il format tv dell’Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Karla Matiasko Wursterova, ambasciatrice della Slovacchia in Italia. L’ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica “Realpolitik” parla della tregua a Gaza, mentre Ettore Sequi in studio fa il punto sul ruolo di Hamas nei territori palestinesi, con le sue diverse componenti, e sulle tappe previste dal piano Trump per il Medio Oriente.

