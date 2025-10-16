La Procura di Milano ha presentato ricorso contro le otto assoluzioni pronunciate in primo grado per il disastro ferroviario di Pioltello, avvenuto nel 2018 e costato la vita a tre persone, tra cui una cremonese, con decine di feriti.

Nel processo di primo grado l’unico condannato era stato Marco Albanesi, che all’epoca ricopriva il ruolo di responsabile di un’unità manutentiva di Rete ferroviaria italiana (Rfi). Erano invece stati assolti gli altri dirigenti imputati, tra cui l’ex amministratore delegato Maurizio Gentile, e la stessa società.

Una decisione che la Procura ora vuole rimettere in discussione. Secondo i pubblici ministeri, che hanno depositato il ricorso in appello, “l’azienda ha dimostrato una sostanziale incapacità nel gestire l’infrastruttura ferroviaria e nel garantire le condizioni di sicurezza”.

L’accusa chiede che, oltre ad Albanesi, vengano condannati per omicidio plurimo e disastro ferroviario colposi anche gli altri manager assolti: “Spettava a loro – scrivono i magistrati – ordinare la sostituzione del giunto in pessime condizioni all’origine dell’incidente”.

Sempre secondo la Procura, Rfi dovrebbe essere dichiarata responsabile di illecito amministrativo, poiché avrebbe ottenuto “un vantaggio economico” dal mancato intervento di manutenzione tempestiva.

