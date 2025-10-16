Ultime News

16 Ott 2025 Stalking alla ex, lo psicologo: "Mi
raccontava che lei lo vessava"
16 Ott 2025 Sabato il saluto a Fiorenzo, "grande
cuore senza mai mettersi in mostra"
16 Ott 2025 Rubò pc dal Torriani chiuso per
Covid, condannato a 2 anni e 6 mesi
16 Ott 2025 I treni di Milano-Cortina 2026
"si vestono" a Cremona
16 Ott 2025 Latte, Cremona si conferma al top
con 1,6 milioni di tonnellate/anno
Nazionali

Djokovic, ‘carezza’ a Sinner: “Ricorda me nei tempi migliori”

(Adnkronos) – Per Novak Djokovic, osservare Jannik Sinner è quasi come… guardarsi allo specchio. “Quale giocatore mi assomiglia di più? Sinner, è chiaro. È magro come me, colpisce molto forte, è perfetto sul piano strategico e riesce ad arrivare ovunque. Ricorda me nei tempi migliori”. Il fuoriclasse serbo ha incoronato così il suo avversario alla vigilia della semifinale del Six Kings Slam di oggi, giovedì 16 ottobre. 

I complimenti arrivano anche dall’altra parte, visto che Sinner aveva parlato così già ieri, dopo la vittoria contro Tsitsipas nei quarti del ricchissimo torneo arabo: “Vedere Djokovic esprimersi ancora a certi livelli è un esempio per tutti. È in gran forma, affrontarlo su tre set sarà molto interessante”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...