Ultime News

16 Ott 2025 Prevenzione e Sicurezza Ambienti
di Lavoro, i numeri di Ats Valpadana
16 Ott 2025 Piano Eliminazione Barriere
Architettoniche, chiuso il percorso
16 Ott 2025 La Dieta Mediterranea
nel podcast di "24Minuti"
16 Ott 2025 La cremonese Cinza Russo
nel calendario curvy di Piero Beghi
16 Ott 2025 Sold out laboratori Torriani
al festival "Bergamo Scienza"
Video Pillole

Ex Ilva, Bombardieri “Ognuno si assuma la propria responsabilità”

MILANO (ITALPRESS) – Sulle sorti dell’ex Ilva “siamo molto preoccupati. Lo diciamo da tempo: è un impianto che rischia di chiudere e bisogna dirlo in modo chiaro affinché ognuno si assuma la propria responsabilità”. Lo ha detto il segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri a margine della tappa milanese del Tour UIL-FPL con le RSU elette alla domanda sullo sciopero nazionale sul futuro dello stabilimento siderurgico di Taranto. “Continuiamo a sostenere la necessità di un intervento dello Stato per rilanciare quello stabilimento e per superare spesso i conflitti all’interno delle istituzioni dello Stato – ha aggiunto – Crediamo che sia finalmente arrivata l’ora che il Governo e il Ministro faccia chiarezza sulle sorti dell’Ilva”.

