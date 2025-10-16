Ultime News

16 Ott 2025 Rubò pc dal Torriani chiuso per
Covid, condannato a 2 anni e 6 mesi
16 Ott 2025 I treni di Milano-Cortina 2026
"si vestono" a Cremona
16 Ott 2025 Latte, Cremona si conferma al top
con 1,6 milioni di tonnellate/anno
16 Ott 2025 Incidente di Cremosano: la vittima
era il maresciallo Davide Fadenti
16 Ott 2025 Antinfluenzale: il 18 ottobre
vax day vaccinale
Gaza, Della Valle “Piano Trump non è pace, ma colonialismo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il piano Trump è una prima fase dell’accordo di pace. Siamo contenti che ci sia una tregua perché significa che non ci saranno morti civili. Allo stesso tempo, però, un piano di pace serio deve prevedere che chi ha commesso il genocidio a Gaza paghi”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Danilo Della Valle, commentando gli ultimi sviluppi del processo di pace tra Israele e palestinesi. “Si vedrà se gli accordi avranno un seguito – ha continuato Della Valle -. Ci sono da entrambe le parti critiche, il piano sembra uno di quelli coloniali di fine Ottocento. Mi domando come mai i palestinesi non possano autodeterminarsi ma debbano avere un governo transitorio”.

