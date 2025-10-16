Gaza, Della Valle “Piano Trump non è pace, ma colonialismo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il piano Trump è una prima fase dell’accordo di pace. Siamo contenti che ci sia una tregua perché significa che non ci saranno morti civili. Allo stesso tempo, però, un piano di pace serio deve prevedere che chi ha commesso il genocidio a Gaza paghi”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Danilo Della Valle, commentando gli ultimi sviluppi del processo di pace tra Israele e palestinesi. “Si vedrà se gli accordi avranno un seguito – ha continuato Della Valle -. Ci sono da entrambe le parti critiche, il piano sembra uno di quelli coloniali di fine Ottocento. Mi domando come mai i palestinesi non possano autodeterminarsi ma debbano avere un governo transitorio”.

