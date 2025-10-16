Gaza, Strada “La tregua non è pace, servono giustizia e diritti”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Dobbiamo stare attenti in questo momento perché la tregua non è pace. La pace si ha quando si ottengono giustizia e diritti, quando ci si prende la responsabilità per ciò che è successo. Non ci può essere pace senza giustizia”. Lo ha dichiarato l’eurodeputata del Partito Democratico Cecilia Strada, in merito all’accordo per la tregua nella Striscia di Gaza.

