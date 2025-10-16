Ultime News

16 Ott 2025 Rubò pc dal Torriani chiuso per
Covid, condannato a 2 anni e 6 mesi
16 Ott 2025 I treni di Milano-Cortina 2026
"si vestono" a Cremona
16 Ott 2025 Latte, Cremona si conferma al top
con 1,6 milioni di tonnellate/anno
16 Ott 2025 Incidente di Cremosano: la vittima
era il maresciallo Davide Fadenti
16 Ott 2025 Antinfluenzale: il 18 ottobre
vax day vaccinale
Nazionali

Giostraio morto dopo pestaggio a Capena, tre indagati

(Adnkronos) – La procura di Tivoli ha iscritto nel registro degli indagati tre giovani tra i i 20 e i 25 anni, per l’omicidio di Stefano Cena, il giostraio 65enne di Capena, comune alle porte di Roma, morto il 14 ottobre dopo una violenta aggressione subita nella notte tra il 5 e 6 ottobre. 

“Con la collaborazione della compagnia dei carabinieri di Monterotondo e della stazione di Capena – spiega in una nota il procuratore Andrea Calice – sono in corso approfondite indagini al fine di chiarire l’esatta dinamica del fatti, il movente e individuare gli altri concorrenti nell’azione criminale. Si procederà, inoltre, all’autopsia per determinare con esattezza cause e modalità della morte di Cena”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...