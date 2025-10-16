In calo le importazioni di container negli Usa





ROMA (ITALPRESS) – Non è ancora chiaro se sia già un effetto dei dazi, ma le importazioni di container da parte degli Stati Uniti sono in calo. A settembre, secondo il Global Shipping Report, sono scese dell’8,4% rispetto ad agosto. Considerando i primi 9 mesi dell’anno, c’è stato però un aumento dell’1,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. Settembre è tipicamente inferiore ad agosto in termini di volumi, ma il calo dell’8,4% evidenzia potenzialmente una maggiore sensibilità alle scadenze tariffarie. Gli importatori infatti continuano ad adeguare i flussi di spedizione in risposta ai cambiamenti politici. Dopo due mesi di volumi elevati, le importazioni di container dagli Stati Uniti sono quindi diminuite a settembre, trainate da un significativo calo dei volumi dalla Cina.

