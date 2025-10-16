Ultime News

16 Ott 2025 Stalking alla ex, lo psicologo: "Mi
raccontava che lei lo vessava"
16 Ott 2025 Sabato il saluto a Fiorenzo, "grande
cuore senza mai mettersi in mostra"
16 Ott 2025 Rubò pc dal Torriani chiuso per
Covid, condannato a 2 anni e 6 mesi
16 Ott 2025 I treni di Milano-Cortina 2026
"si vestono" a Cremona
16 Ott 2025 Latte, Cremona si conferma al top
con 1,6 milioni di tonnellate/anno
Video Pillole

In calo le importazioni di container negli Usa

ROMA (ITALPRESS) – Non è ancora chiaro se sia già un effetto dei dazi, ma le importazioni di container da parte degli Stati Uniti sono in calo. A settembre, secondo il Global Shipping Report, sono scese dell’8,4% rispetto ad agosto. Considerando i primi 9 mesi dell’anno, c’è stato però un aumento dell’1,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. Settembre è tipicamente inferiore ad agosto in termini di volumi, ma il calo dell’8,4% evidenzia potenzialmente una maggiore sensibilità alle scadenze tariffarie. Gli importatori infatti continuano ad adeguare i flussi di spedizione in risposta ai cambiamenti politici. Dopo due mesi di volumi elevati, le importazioni di container dagli Stati Uniti sono quindi diminuite a settembre, trainate da un significativo calo dei volumi dalla Cina.
sat/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...