Inflazione stabile a settembre





ROMA (ITALPRESS) – A settembre l’inflazione resta sostanzialmente stabile. L’indice nazionale dei prezzi al consumo registra una lieve flessione dello 0,2% su base mensile e del +1,6% su base annua, confermando le stime diffuse in precedenza dall’Istat. Rallentano i prezzi dei servizi legati ai trasporti e quelli dei prodotti alimentari non lavorati, mentre tornano a crescere quelli dell’energia, sia regolamentata sia non regolamentata. Il divario tra beni e servizi si riduce: i primi mantengono una crescita contenuta, i secondi mostrano un lieve calo del ritmo di aumento. Scendono i prezzi dei beni alimentari e di quelli destinati alla cura della casa e della persona, mentre risultano in moderata accelerazione i prodotti ad alta frequenza d’acquisto. La flessione mensile del l’indice generale è dovuta soprattutto alla riduzione dei prezzi dei trasporti e degli alimentari lavorati, parzialmente compensata dal rialzo degli alimentari freschi.

