16 Ott 2025 Stalking alla ex, lo psicologo: "Mi
raccontava che lei lo vessava"
16 Ott 2025 Sabato il saluto a Fiorenzo, "grande
cuore senza mai mettersi in mostra"
16 Ott 2025 Rubò pc dal Torriani chiuso per
Covid, condannato a 2 anni e 6 mesi
16 Ott 2025 I treni di Milano-Cortina 2026
"si vestono" a Cremona
16 Ott 2025 Latte, Cremona si conferma al top
con 1,6 milioni di tonnellate/anno
Inflazione stabile a settembre

ROMA (ITALPRESS) – A settembre l’inflazione resta sostanzialmente stabile. L’indice nazionale dei prezzi al consumo registra una lieve flessione dello 0,2% su base mensile e del +1,6% su base annua, confermando le stime diffuse in precedenza dall’Istat. Rallentano i prezzi dei servizi legati ai trasporti e quelli dei prodotti alimentari non lavorati, mentre tornano a crescere quelli dell’energia, sia regolamentata sia non regolamentata. Il divario tra beni e servizi si riduce: i primi mantengono una crescita contenuta, i secondi mostrano un lieve calo del ritmo di aumento. Scendono i prezzi dei beni alimentari e di quelli destinati alla cura della casa e della persona, mentre risultano in moderata accelerazione i prodotti ad alta frequenza d’acquisto. La flessione mensile del l’indice generale è dovuta soprattutto alla riduzione dei prezzi dei trasporti e degli alimentari lavorati, parzialmente compensata dal rialzo degli alimentari freschi.
