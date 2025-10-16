Ultime News

16 Ott 2025 Inflazione: ancora in crescita
i prezzi degli alimentari (+3%)
16 Ott 2025 “I Gioielli Sotto Casa”
alla scoperta di Soncino
16 Ott 2025 Campagna pomodoro da industria 2025:
i dati della campagna nel Nord Italia
16 Ott 2025 La Camera di Commercio e
la promozione dell'economia locale
16 Ott 2025 "Il Sole in classe", lezione speciale
alla Scuola Sacra Famiglia
Mafie nell’era digitale, all’Onu Rapporto Fondazione Magna Grecia

NEW YORK (ITALPRESS) – Il volto della criminalità organizzata è in continua evoluzione e le mafie contemporanee hanno abbracciato l’era digitale trasformando radicalmente le proprie strategie comunicative e di reclutamento grazie alle piattaforme social. Per questo motivo la Fondazione Magna Grecia ha sentito l’urgenza di proseguire la sua indagine scientifica in questo campo tramite un secondo Studio che, a due anni dal primo, prevede un focus specifico sull’uso di TikTok da parte delle mafie. Il Rapporto è stato presentato al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite.
