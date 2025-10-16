Manovra, Bombardieri “La nostra priorità sono i salari”

MILANO (ITALPRESS) – “Noi abbiamo presentato delle proposte al Governo: continuiamo a pensare che il punto di partenza sono i salari e la perdita di potere d’acquisto di chi oggi vive con grande difficoltà. È un dato certificato non solo dalla vita comune di tutti noi, ma dall’Istat che dice che abbiamo perso, nonostante il rinnovo dei contratti, il 9% di potere d’acquisto. Abbiamo chiesto al Governo di intervenire sui salari: per noi questa è la prima priorità. Dalle notizie dei giornali sembra che ci sia un impianto, verificheremo però quando la manovra sarà presentata e quali saranno i dati”. Lo ha detto il segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri a margine della tappa milanese del Tour UIL-FPL con le RSU elette a proposito della prossima manovra di bilancio

