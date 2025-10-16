Ultime News

16 Ott 2025 Via intitolata al partigiano Kiro,
polemica in Toponomastica
16 Ott 2025 Stalking alla ex, lo psicologo: "Mi
raccontava che lei lo vessava"
16 Ott 2025 Sabato il saluto a Fiorenzo, "grande
cuore senza mai mettersi in mostra"
16 Ott 2025 Rubò pc dal Torriani chiuso per
Covid, condannato a 2 anni e 6 mesi
16 Ott 2025 I treni di Milano-Cortina 2026
"si vestono" a Cremona
Video Pillole

Milano-Cortina, Varnier “Giochi diffusi che coinvolgeranno tutti”

MILANO (ITALPRESS) – “Saranno giochi diffusi, che coinvolgeranno tutti gli atleti, non solo a Milano e Cortina ma anche nelle altre
località come Livigno e Predazzo. Saranno accesi due bracieri, uno a Milano e uno a Cortina, con un doppio alzabandiera”. Lo ha detto Andrea Varnier, amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina, presentando a San Siro il concept della cerimonia d’apertura di Milano-Cortina 2026.

xh1/gm/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...