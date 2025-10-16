Ultime News

16 Ott 2025 Via intitolata al partigiano Kiro,
polemica in Toponomastica
16 Ott 2025 Stalking alla ex, lo psicologo: "Mi
raccontava che lei lo vessava"
16 Ott 2025 Sabato il saluto a Fiorenzo, "grande
cuore senza mai mettersi in mostra"
16 Ott 2025 Rubò pc dal Torriani chiuso per
Covid, condannato a 2 anni e 6 mesi
16 Ott 2025 I treni di Milano-Cortina 2026
"si vestono" a Cremona
Video Pillole

Moratti “Da Ue e Italia ruolo centrale per una pace duratura a Gaza”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’Europa può avere un ruolo importante non solo come mediatore politico ma anche come garante della ricostruzione dei diritti, dimostrando di essere capace di costruire ponti, accompagnare i processi di pace e creare le condizioni affinché sia il popolo palestinese che quello israeliano possano convivere”. Così l’eurodeputata di Forza Italia, Letizia Moratti, commentando gli ultimi sviluppi del processo di pace a Gaza. “Ora si tratta di costruire una pace duratura – ha continuato Moratti -. L’Italia può avere un ruolo centrale per la storia della sua diplomazia e per i suoi rapporti nel Mediterraneo”.
