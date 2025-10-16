Ultime News

16 Ott 2025 Via intitolata al partigiano Kiro,
polemica in Toponomastica
16 Ott 2025 Stalking alla ex, lo psicologo: "Mi
raccontava che lei lo vessava"
16 Ott 2025 Sabato il saluto a Fiorenzo, "grande
cuore senza mai mettersi in mostra"
16 Ott 2025 Rubò pc dal Torriani chiuso per
Covid, condannato a 2 anni e 6 mesi
16 Ott 2025 I treni di Milano-Cortina 2026
"si vestono" a Cremona
Nazionali

Ostia, morto il ragazzo accoltellato dopo una lite: fermato presunto responsabile

(Adnkronos) – E’ morto il ragazzo di Roma ferito intorno alle 23 di mercoledì sera a Ostia con una coltellata alla coscia destra al culmine di una lite. Il giovane era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Grassi e sottoposto a intervento chirurgico. Il 20enne, Simone Schiavello, era stato accoltellato intorno alle 23 di ieri in via Forni, a Nuova Ostia, dopo una lite tra più persone, forse per motivi di droga. In tarda serata, i carabinieri di Ostia hanno quindi fermato il presunto responsabile. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...