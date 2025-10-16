Palermo, Cracolici “Prossima riunione Commissione Antimafia allo Zen”





PALERMO (ITALPRESS) – “Non c’è dubbio che anche il fenomeno della criminalità sia connesso a una serie di attività illecite che proliferano qui. Molte di queste attività partono dalla quantità di risorse che girano a Palermo grazie al traffico della droga, gestito da Cosa Nostra e dalle famiglie mafiose di questa città. A dirlo è il presidente della commissione Antimafia all’Ars Antonello Cracolici a margine di un incontro in Prefettura. “Il tema del contrasto va certamente affrontato con la sicurezza, quindi con un sistema anche di controllo, ma anche sul terreno sociale: noi andremo proprio nei prossimi giorni allo Zen a svolgere lì le attività della Commissione” ha aggiunto.

