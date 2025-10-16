Palermo dà l’ultimo saluto a Paolo Taormina, le immagini dei funerali

Ultime News

16 Ott 2025 Inflazione: ancora in crescita
i prezzi degli alimentari (+3%)
16 Ott 2025 “I Gioielli Sotto Casa”
alla scoperta di Soncino
16 Ott 2025 Campagna pomodoro da industria 2025:
i dati della campagna nel Nord Italia
16 Ott 2025 La Camera di Commercio e
la promozione dell'economia locale
16 Ott 2025 "Il Sole in classe", lezione speciale
alla Scuola Sacra Famiglia
PALERMO (ITALPRESS) – Un sentimento di commozione mista a rabbia accompagna l’ultimo saluto a Paolo Taormina: i funerali si sono svolti questa mattina alla Cattedrale di Palermo con una partecipazione davvero significativa da parte della città, quella stessa città che fin dalla sua morte si è mobilitata per chiedere sicurezza ma anche per rendere omaggio a un ragazzo andato via troppo presto e in circostanze terribili. Tantissime le magliette bianche che raffigurano il volto di Paolo: sono i parenti, gli amici, i clienti di O Scrusciu (il locale per cui lavorava il 21enne e di fronte al quale è stato assassinato nella notte tra sabato e domenica) e tutti quei palermitani che anche non conoscendolo non hanno rinunciato a salutarlo.

