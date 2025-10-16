“Una sinistra pasticciona. Poco concreta. Litigiosa e livorosa dall’una e dall’altra parte del fiume Po. E le conseguenze di questo marasma le pagano solo i cittadini. Gli unici che restano infinocchiati. Stipati, per tempi indefiniti, nelle loro automobili per colpa di un traffico impazzito nella parte Sud di Cremona. Questa è la sintesi della brutta vicenda di Largo Moreni”. Lo dice Alessandro Portesani, capogruppo della lista civica ‘Novità a Cremona’ in consiglio comunale.

“Basta ripercorrere quanto accaduto in questi mesi”, spiega il capogruppo civico. “A inizio estate partono i lavori, con due anni di ritardo grazie alla Giunta di centro sinistra, per rifare praticamente identico il rondò di Largo Moreni. Anzi peggiorandolo. Consegna ad agosto. Tutto rinviato a ottobre nel silenzio più o meno generale della Giunta di centro sinistra di Cremona. Cantieri fermi per settimane. Disagi enormi. Quando tutto riparte: ci si accorge che il traffico continua ad essere improponibile. Code. Rallentamenti. Situazioni pericolose. I cremonesi, come gli abitanti di Castelvetro, insorgono. Gli errori sono evidenti. Lapalissiani”.

“Ed è a quel punto che la sinistra dà il meglio di sé”, incalza Portesani . “La sindaca ‘progressista’ di Castelvetro, Silvia Granata, piglia a borsettate il collega ‘progressista’ di Cremona Andrea Virgilio e tutta la sua giunta: rei di penalizzare i suoi cittadini. Fa sapere, via stampa, che non starà a guardare (?), denunciando una mentalità ‘Cremona centrica’. Dall’esecutivo cremonese, si leva solo un leggero belato per rispondere alle opposizioni interne. Virgilio tace. Tocca al ‘progressista’ Luciano Pizzetti Presidente del Consiglio comunale bollare come ‘fantastico‘ il verbo della sindachessa piacentina. Per poi ricordarle che non serve il livore e che forse avrebbe fatto meglio a utilizzare i 7,5 milioni dati dal Governo alla Provincia di Piacenza per la sistemazione del ponte in ferro e che ancora, a suo dire, giacciono vergognosamente in qualche cassetto. Aggiungendo malignamente che se si fossero utilizzati, come è stato per gli altri ponti, tante criticità sarebbero venute meno. E l’ex senatore non fa sconti neppure ai cittadini pure colpevoli di non accettare le novità”.

“Questo è il governo del territorio del centrosinistra. Errori macroscopici. Ritardi. Progetti pasticciati. Scaricabarile, perfino sui cittadini. Inutili polemiche. Livori da un capo all’altro del grande fiume. Intanto cremonesi, e non solo, sono costretti, per ore, ad ammirare il panorama ‘vista tangenziale’. I più fortunati ‘vista fiume’ su una struttura tenuta in pessime condizioni. Dissestata. Traballante. Buia nelle ore notturne. Pericolosa Calpestata, più e più volte, da bilici che lì non dovrebbero neppure passare. Ma il campo dei progressisti è più interessato a far volar gli stracci in casa propria. I cremonesi ‘ringraziano’”, conclude Portesani.

