Ultime News

16 Ott 2025 Inflazione: ancora in crescita
i prezzi degli alimentari (+3%)
16 Ott 2025 “I Gioielli Sotto Casa”
alla scoperta di Soncino
16 Ott 2025 Campagna pomodoro da industria 2025:
i dati della campagna nel Nord Italia
16 Ott 2025 La Camera di Commercio e
la promozione dell'economia locale
16 Ott 2025 "Il Sole in classe", lezione speciale
alla Scuola Sacra Famiglia
Video Pillole

Rapine con sequestro di persona, sei indagati in provincia Bat

BARLETTA (ITALPRESS) – Dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, a conclusione di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani, stanno eseguendo un’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani a carico di 6 indagati. Sono ritenuti appartenenti a un sodalizio criminale dedito alle rapine con sequestro di persona ed uso delle armi ai danni di autotrasportatori.

pc/mca2
Fonte video: Carabinieri

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...